Врач оценил влияние татуировок на здоровье

Дерматолог Кузнецов: Татуировки не оказывают негативного влияния на иммунитет

Татуировки на теле не оказывают негативного влияния на иммунитет, рассказал врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Андрей Кузнецов. Их влияние на здоровье врач оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Врач опроверг мнение, что нанесение татуировок негативно сказывается на иммунной системе. По его словам, сногочисленные исследования доказали, что это не так: организм постепенно адаптируется к стрессовому воздействию пигмента на кожу. Однако, по его словам, дерматологи все же выделяют несколько противопоказаний для нанесения татуировок.

Первое — это предрасположенность кожи к формированию келоидных рубцов, поскольку любое внешнее воздействие может спровоцировать их образование вместо желаемого рисунка. Второе — склонность к аллергии, так как компоненты красок могут привести к развитию контактного дерматита в местах инъекций, что особенно часто наблюдается при использовании красного пигмента Андрей Кузнецов дерматолог

Если есть склонность к аллергическим реакциям, но хочется сделать татуировку, врач посоветовал предварительно провести тестирование. Для этого необходимо нанести краску на кожу предплечья и подождать около 30 минут. Если реакции в виде, например, покраснения или жжения кожи, нет, мастер может ввести небольшое количество пигмента под кожу. Если после этого также не последовало проявлений аллергии, после заживления поврежденного участка кожи можно наносить тату, заверил собеседник «Ленты.ру».

Кроме того, заблуждением Кузнецов назвал мнение, что лазерное удаление татуировок опасно для здоровья. В действительности эта процедура сама по себе безвредна, но ее должен проводить опытный врач-дерматолог, в противном случае возможны такие побочные эффекты, как ожоги кожи, ее отек и зуд, заключил он.

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