Жительница курского села рассказала об убийстве ВСУ мужа, вышедшего за водой

Жительница недавно освобожденного села Николаево-Дарьино в Курской области рассказала об убийстве Вооруженными силами Украины (ВСУ) ее мужа, вышедшего из подвала за водой. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, они жили у соседки в подвале. «Нужна была вода, у нас дома была вода, он пошел за водой. Я ждала-ждала, нет, пошла. Вот и все», — заявила она.

Местная жительница уточнила, что они с супругом жили в ужасающих условиях: без связи, воды, света, отопления.

Российские военные освободили село Николаево-Дарьино 27 января. Они обнаружили в населенном пункте выживших мирных жителей.

