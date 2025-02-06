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16:39, 6 февраля 2025Экономика

Лидер Uma2rman поселился «за забором» у бывшей жены

Лидер Uma2rman Кристовский поселился по соседствую с бывшей женой
Александра Качан (Редактор)

Фото: Илья Покалякин / Коммерсантъ

Лидер музыкальной группы Uma2rman Владимир Кристовский поселился в доме по соседству с бывшей женой Валерией Римской ради детей. Об этом он заявил в интервью с Юлией Меньшовой.

Римская — первая жена музыканта, в браке с которой у него родились четыре девочки: Ясмин, Станислава, Мия и Ума. По словам Кристовского, со временем его чувства к супруге пропали, после чего они расстались. Однако артист хотел продолжать регулярно видеться с детьми, из-за чего ему пришлось купить жилье рядом с экс-возлюбленной.

«Как уйти от женщины и не уйти от детей? Это трудная задача, большой стресс для всех участников, особенно для женщин. Я поселился рядом со своими детьми, практически за забором», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что налоговая заблокировала счета компании солиста Uma2rman.

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