Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:05, 6 февраля 2025Экономика

Лифт с тремя девушками рухнул в российском городе

Лифт с тремя девушками рухнул в Уфе
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

Лифт с тремя девушками рухнул в многоквартирном доме в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Известно, что сначала пассажирский лифт застрял на третьем этаже. Девушки вызвали диспетчера, который сказал им, что нужно сесть на пол, после чего кабина начала падать. Пассажирки не пострадали.

Ранее в Санкт-Петербурге, в районе Мурино, во время движения грузового лифта обрушилась часть его потолка. Инцидент произошел во второй парадной дома № 16 на Охтинской аллее. Генеральный директор управляющей компании «КС-МУРИНО» Елена Афанасьева обвинила во сем закладчиков, которые вскрывают потолок. В пресс-службе Госжилнадзора Ленобласти уточнили, что на пассажирку упала декоративная обшивка лифта, разрушенная вандалами, ее уже починили.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский высказался об отмене запрета на переговоры с Россией

      На Украине пожаловались на глушащих мобильную связь РЭБом военкомов

      Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей»

      В Госдепе заявили о планах США продолжить предоставлять внешнюю помощь

      Польский порт обязали убрать из своей акватории стоящий там с 2017 года российский танкер

      В подполье заявили об ударах по расположению ВСУ в Сумской области

      Стало известно о покинувшем Красноармейск командовании ВСУ

      Глава МЭА рассказал о высокой цене Европы за отказ от российской энергии

      В России отказались поддаваться на уловки Запада и замораживать боевые действия на Украине

      Подросток из Финляндии незаконно пересек российскую границу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше