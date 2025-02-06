Лифт с тремя девушками рухнул в российском городе

Лифт с тремя девушками рухнул в Уфе

Лифт с тремя девушками рухнул в многоквартирном доме в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Известно, что сначала пассажирский лифт застрял на третьем этаже. Девушки вызвали диспетчера, который сказал им, что нужно сесть на пол, после чего кабина начала падать. Пассажирки не пострадали.

Ранее в Санкт-Петербурге, в районе Мурино, во время движения грузового лифта обрушилась часть его потолка. Инцидент произошел во второй парадной дома № 16 на Охтинской аллее. Генеральный директор управляющей компании «КС-МУРИНО» Елена Афанасьева обвинила во сем закладчиков, которые вскрывают потолок. В пресс-службе Госжилнадзора Ленобласти уточнили, что на пассажирку упала декоративная обшивка лифта, разрушенная вандалами, ее уже починили.