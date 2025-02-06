«Маленькую мисс Россия — 2015» заметили в обезьяннике Таиланда без еды и воды

Mash: «Маленькую мисс Россия — 2015» задержали в Таиланде за просроченную визу

Россиянку Александру Тихомирову задержали в Таиланде за просроченную на десять дней визу и посадили в обезьянник. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, турист Владимир из Хабаровска в Паттайе заметил девушку, из-за решетки взывавшую о помощи на русском языке. Выяснилось, что это «Маленькая мисс Россия — 2015». Она находилась в полицейском участке без еды и воды.

Как пишет Telegram-канал, скоро Тихомирову должны перевести в тюрьму для нелегалов с еще более жесткими условиями содержания. Денег на обратный билет у россиянки нет, близкие отказываются ей помогать из-за подозрений, что за границей она занимается эскортом.

Уточняется, что Тихомирову уже задерживали в Таиланде за использование чужой виллы. В тот раз ее депортировали, но она снова вернулась в азиатскую страну после нескольких месяцев, проведенных в Дубае.

Ранее в Таиланде россиянка врезалась на байке в машину и не выжила. Медики боролись за ее жизнь и искали доноров крови около двух недель, но спасти ее не удалось.

