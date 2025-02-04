Россиянка с сыном врезалась на байке в машину в Таиланде и не выжила

Shot: Попавшая в ДТП на Пхукете россиянка Шемчук не выжила

Россиянка, попавшая с сыном в ДТП на популярном тайском курорте Пхукет, не выжила. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, 40-летней Анастасии Шемчук не стало 1 февраля. Перед тем, как женщину отключили от аппаратов жизнеобеспечения, врачи провели несколько исследований, которые показали, что ее мозг больше не функционирует. Уточняется, что медики боролись за ее жизнь и искали доноров крови около двух недель.

Туристка прилетела в Таиланд из Подмосковья с мужем и 14-летним сыном. 20 января она ехала с подростком на байке и врезалась в машину на трассе в районе Равай.

Пострадавшую с пробитой головой экстренно доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Сын Анастасии вылетел на дорогу и сильно не пострадал. На призыв стать донором крови для россиянки откликнулись десятки людей, но спасти ее не удалось.