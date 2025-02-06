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21:02, 6 февраля 2025Экономика

Меркель одобрила разрыв энергетических отношений Германии и России

Меркель: Было абсолютно правильно разорвать энергетические отношения с Россией
Кирилл Луцюк
Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Michael Kappeler / DPA / AP

Германия не ошиблась, когда продолжила покупать российский газ после 2014 года. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ее процитировало РИА Новости.

Она считает, что Берлин сделал верный шаг, когда еще несколько лет пользовался российскими энергоносителями.

«А потом было абсолютно правильно разорвать энергетические отношения с Россией», — уточнила Меркель.

Она напомнила, что Украина также никогда не выступала против газовых поставок из России в Европу. Однако Киев настаивал на транзите этого топлива через украинскую территорию.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия пока не готова к полному запрету импорта российского сжиженного природного газа. Сказалась обеспокоенность ряда стран, входящих в Европейский союз, по поводу альтернативных источников этого энергоносителя. Кроме того, стопроцентный отказ от российского СПГ выглядит сомнительным еще и в связи с холодной зимой, сокращением запасов газа, а также выборами в Германии.

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