Минобороны показало кадры уничтожения катера ВСУ

Минобороны показало видео уничтожения украинского катера

Минобороны России показало кадры уничтожения катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Днепровского лимана. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Разведчики группировки "Днепр" зафиксировали оборудованный под дистанционное управление и набитый взрывчаткой катер ВСУ в районе Днепровского лимана», — указано в сообщении.

Отмечается, что первым ударным дроном катер был обездвижен, а вторым уничтожен.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения склада ВСУ в Сумской области. Вместе с тем были уничтожены более 50 единиц бронированной и автомобильной техники повышенной проходимости.