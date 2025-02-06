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13:38, 6 февраля 2025Бывший СССР

Минобороны показало кадры уничтожения катера ВСУ

Минобороны показало видео уничтожения украинского катера
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Минобороны России показало кадры уничтожения катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Днепровского лимана. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Разведчики группировки "Днепр" зафиксировали оборудованный под дистанционное управление и набитый взрывчаткой катер ВСУ в районе Днепровского лимана», — указано в сообщении.

Отмечается, что первым ударным дроном катер был обездвижен, а вторым уничтожен.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения склада ВСУ в Сумской области. Вместе с тем были уничтожены более 50 единиц бронированной и автомобильной техники повышенной проходимости.

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