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18:40, 6 февраля 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в феврале

Синоптик Цыганков: В феврале погода в Москве будет теплой
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В феврале погода в Москве будет преимущественно теплой. Об этом рассказал жителям столицы начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1».

«Будут солнечные, слегка морозные дни. С малым количеством облачности. К норме мы еще не возвращаемся. Сейчас, если посмотреть температуру, то она соответствует ноябрю», — уточнил синоптик.

Дневные температуры в ближайшие дни будут колебаться от 0 до минус 2 градусов Цельсия. Самая холодная ночь наступит с воскресенья на понедельник, с 9 на 10 февраля, — столбики термометров покажут от минус 5 до минус 10 градусов Цельсия.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что погода в столице продолжит быть аномально теплой. По прогнозам синоптика, до середины февраля дневные температуры в городе останутся слабоотрицательными.

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