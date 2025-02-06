Москвичам рассказали о погоде в феврале

Синоптик Цыганков: В феврале погода в Москве будет теплой

В феврале погода в Москве будет преимущественно теплой. Об этом рассказал жителям столицы начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1».

«Будут солнечные, слегка морозные дни. С малым количеством облачности. К норме мы еще не возвращаемся. Сейчас, если посмотреть температуру, то она соответствует ноябрю», — уточнил синоптик.

Дневные температуры в ближайшие дни будут колебаться от 0 до минус 2 градусов Цельсия. Самая холодная ночь наступит с воскресенья на понедельник, с 9 на 10 февраля, — столбики термометров покажут от минус 5 до минус 10 градусов Цельсия.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что погода в столице продолжит быть аномально теплой. По прогнозам синоптика, до середины февраля дневные температуры в городе останутся слабоотрицательными.