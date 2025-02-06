Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Синоптик Позднякова: До 13 февраля снегопады в Москве не ожидаются

В ближайшее время температуры в Москве будут держаться выше климатической нормы. Какая погода ждет столичных жителей в феврале, Общественной службе новостей рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По прогнозам синоптика, до середины февраля дневные температуры в городе останутся слабоотрицательными. Ночью воздух будет остывать до минус 5-10 градусов. Такие показатели хоть и будут отставать от нормы, но не так радикально, как в январе, когда температура была выше нормы на 10 градусов. «Сейчас февраль идет с положительной аномалией около 2-3 градусов», — отметила Позднякова.

Снегопадов вплоть до 13 февраля специалист не ожидает. Как она пояснила, до середины февраля погода в столице будет определяться областью высокого атмосферного давления, которая не предполагает обильных осадков. На данный момент высота снежного покрова на севере и северо-западе области составляет 3-5 сантиметров, в Москве он не виден совсем. Однако вскоре ситуация может измениться, предупреждает Позднякова.

Ранее в столичном метеобюро назвали сроки наступления весны. В этом году на фоне оттепельной зимы весна может прийти в Москву раньше обычного: сезоны могут смениться в конце первой — начале второй декады марта.