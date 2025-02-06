Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:06, 6 февраля 2025Экономика

Москвичам назвали сроки наступления весны

Синоптик Позднякова: Весна в Москве может наступить к началу второй декады марта
Виктория Клабукова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Весна может прийти в Москву раньше обычного. Когда ждать смены сезонов в столице, «Общественной службе новостей» рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Как пояснила синоптик, климатическая весна наступит раньше благодаря дефициту снега — приходящее тепло не будет тратиться на топку снежного покрова. Как правило, в столице весна начинается около 23 марта. Однако в этом году, как предполагает Позднякова, весна, вероятно, наступит в конце первой — начале второй декады марта.

В ближайшие недели погода, по данным метеоролога, будет стабильной, без обильных осадков и скачков температуры. В выходные погода выдастся солнечной, благодаря чему не будет заметен легкий морозец. «Ведь если на небе солнце, воздух прогревается быстрее, и даже плюс один градус воспринимается иначе», — отметила Позднякова.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о приходе черноморского циклона. К концу недели в области похолодает — после затяжной оттепели температура приблизится к февральской норме. Такая смена погоды станет испытанием для метеозависимых людей: до 9 февраля в столичном регионе давление поднимется почти на 20 миллиметров ртутного столба.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский высказался об отмене запрета на переговоры с Россией

      На Украине пожаловались на глушащих мобильную связь РЭБом военкомов

      Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей»

      В Госдепе заявили о планах США продолжить предоставлять внешнюю помощь

      Польский порт обязали убрать из своей акватории стоящий там с 2017 года российский танкер

      В подполье заявили об ударах по расположению ВСУ в Сумской области

      Стало известно о покинувшем Красноармейск командовании ВСУ

      Глава МЭА рассказал о высокой цене Европы за отказ от российской энергии

      В России отказались поддаваться на уловки Запада и замораживать боевые действия на Украине

      Подросток из Финляндии незаконно пересек российскую границу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше