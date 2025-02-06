Москвичам назвали сроки наступления весны

Синоптик Позднякова: Весна в Москве может наступить к началу второй декады марта

Весна может прийти в Москву раньше обычного. Когда ждать смены сезонов в столице, «Общественной службе новостей» рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Как пояснила синоптик, климатическая весна наступит раньше благодаря дефициту снега — приходящее тепло не будет тратиться на топку снежного покрова. Как правило, в столице весна начинается около 23 марта. Однако в этом году, как предполагает Позднякова, весна, вероятно, наступит в конце первой — начале второй декады марта.

В ближайшие недели погода, по данным метеоролога, будет стабильной, без обильных осадков и скачков температуры. В выходные погода выдастся солнечной, благодаря чему не будет заметен легкий морозец. «Ведь если на небе солнце, воздух прогревается быстрее, и даже плюс один градус воспринимается иначе», — отметила Позднякова.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о приходе черноморского циклона. К концу недели в области похолодает — после затяжной оттепели температура приблизится к февральской норме. Такая смена погоды станет испытанием для метеозависимых людей: до 9 февраля в столичном регионе давление поднимется почти на 20 миллиметров ртутного столба.