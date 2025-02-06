На борту пассажирского самолета объявили сигнал бедствия в небе

На борту летевшего из Испании самолета Wizz Airlines объявили сигнал бедствия

На борту летевшего из Испании в Румынию самолета венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Airlines объявили сигнал бедствия в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

В среду, 5 февраля, Airbus A321 следовал из Барселоны в Бухарест. Во время полета экипаж доложил о разгерметизации и инициировал аварийное снижение до эшелона 120.

«Дальнейшее снижение было невозможно ввиду гористой местности», — говорится в сообщении. Несмотря на случившееся, пилоты продолжили выполнение рейса. В результате пассажирский лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее летевший в Москву самолет российской авиакомпании S7 Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент случился с направлявшимся из Уфы Airbus A320 во вторник, 4 февраля. Во время полета экипаж доложил о больном пассажире на борту и принял решение вернуться в авиагавань вылета.