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19:33, 5 февраля 2025Путешествия

Летевший в Москву самолет с пассажирами на борту резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета из-за больного пассажира
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Massimo Insabato / Globallookpress.com

Летевший в Москву самолет российской авиакомпании S7 Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла со следовавшим из Уфы Airbus A320 во вторник, 4 февраля. Во время полета экипаж доложил о больном пассажире на борту и принял решение вернуться в аэропорт вылета.

В результате воздушное судно благополучно приземлилось в авиагавани столицы Башкирии. О нынешнем состоянии больного не сообщается.

Ранее у самолета российской авиакомпании Nordwind Airlines пропал сигнал GPS во время полета. Инцидент произошел 1 февраля с направлявшимся из Нижнего Новгорода в Калининград Boeing 737-800. Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения.

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