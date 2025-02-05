Летевший в Москву самолет с пассажирами на борту резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета из-за больного пассажира

Летевший в Москву самолет российской авиакомпании S7 Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла со следовавшим из Уфы Airbus A320 во вторник, 4 февраля. Во время полета экипаж доложил о больном пассажире на борту и принял решение вернуться в аэропорт вылета.

В результате воздушное судно благополучно приземлилось в авиагавани столицы Башкирии. О нынешнем состоянии больного не сообщается.

Ранее у самолета российской авиакомпании Nordwind Airlines пропал сигнал GPS во время полета. Инцидент произошел 1 февраля с направлявшимся из Нижнего Новгорода в Калининград Boeing 737-800. Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения.