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18:22, 6 февраля 2025Путешествия

На популярном российском курорте объявили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Анапы объявлено штормовое предупреждение на 6 и 7 февраля
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

На территории Анапы объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному российскому курорту опасности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 6 и 7 февраля в городе ожидается усиление северо-восточного ветра до 25 метров в секунду, высота волн может достигать 3,5 метра.

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В связи с этим сотрудники МЧС рекомендовали гостям и жителям региона соблюдать меры безопасности. «Если поступило сообщение об усилении ветра, необходимо принимать личные меры самозащиты, — говорится в сообщении. — Лучше всего переждать сильный ветер дома».

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. В период с 6 по 9 февраля в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

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