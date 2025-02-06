На популярном российском курорте объявили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Анапы объявлено штормовое предупреждение на 6 и 7 февраля

На территории Анапы объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному российскому курорту опасности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 6 и 7 февраля в городе ожидается усиление северо-восточного ветра до 25 метров в секунду, высота волн может достигать 3,5 метра.

В связи с этим сотрудники МЧС рекомендовали гостям и жителям региона соблюдать меры безопасности. «Если поступило сообщение об усилении ветра, необходимо принимать личные меры самозащиты, — говорится в сообщении. — Лучше всего переждать сильный ветер дома».

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. В период с 6 по 9 февраля в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.