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13:18, 6 февраля 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 6 по 9 февраля
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, период с 6 по 9 февраля в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

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В связи с этим сотрудники МЧС рекомендовали гостям и жителям региона соблюдать меры безопасности. В частности, спасатели призвали граждан не выходить в горы в снегопад и непогоду.

«В любую погоду не следует переходить (пересекать) лощины со склонами более 30 градусов, — добавили они. — После снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через два-три дня».

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Крыма. С 6 по 9 февраля на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы которого могут достигать до 25 метров в секунду.

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