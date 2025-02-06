Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 6 по 9 февраля

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, период с 6 по 9 февраля в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

В связи с этим сотрудники МЧС рекомендовали гостям и жителям региона соблюдать меры безопасности. В частности, спасатели призвали граждан не выходить в горы в снегопад и непогоду.

«В любую погоду не следует переходить (пересекать) лощины со склонами более 30 градусов, — добавили они. — После снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через два-три дня».

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Крыма. С 6 по 9 февраля на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы которого могут достигать до 25 метров в секунду.