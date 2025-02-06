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01:12, 6 февраля 2025Бывший СССР

На Украине ввели санкции против музеев Крыма

Зеленский ввел санкции против музеев Крыма и гендиректора Эрмитажа Пиотровского
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех музеев Республики Крым и генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного на сайте украинского лидера.

В частности, под ограничения попали историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», Центральный музей Тавриды и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

Кроме того, помимо Пиотровского, санкции введены против главного хранителя музейной коллекции Эрмитажа Светланы Адаксиной и других сотрудников музея. Всего в список попали 112 человек, большинство из которых являются историками и археологами.

Ранее сообщалось, что Зеленский одобрил санкции против 56 россиян и одного гражданина Ирана, якобы связанных с «теневым флотом» России.

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