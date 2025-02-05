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23:45, 5 февраля 2025Бывший СССР

На Украине одобрили санкции против «теневого флота» России

Зеленский одобрил санкции против 56 россиян и гражданина Ирана
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил санкции против 56 россиян и одного гражданина Ирана, якобы связанных с «теневым флотом» России. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попавшие под ограничения граждане являются капитанами танкеров, якобы экспортирующих российскую нефть. Некоторые из судов также присутствуют в санкционных списках США и Великобритании.

Кроме того, Зеленский одобрил ограничения в отношении музеев, работающих в новых регионах России.

Ранее США потребовали от Индии cгрузить с танкеров нефть из России до 27 февраля. Как рассказал замминистра нефти и природного газа Индии Панкадж Джайн, в этот день вступает в силу часть ограничений, введенных США, связанных с оказанием «нефтяных услуг». В то же время крайний срок завершения финансовых операций — 12 марта.

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