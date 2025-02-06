На Украине заявили о получении партии истребителей F-16

Умеров заявил о получении Украиной нескольких истребителей F-16

Украина получила несколько истребителей F-16 от Нидерландов. Об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров, слова которого приводит военное ведомство Украины в своем Telegram.

«Поддержка Нидерландов — это еще один весомый шаг», — заявил глава оборонного ведомства Украины. По его словам, Киев продолжает работу по увеличению числа боевой авиации в стране.

Количество поставленных Украине самолетов из Нидерландов не сообщается.

Ранее сообщалось о поставке Киеву французских истребителей Mirage. «Первые из них прибыли на Украину сегодня», — сообщил министр обороны Пятой республики Себастьян Лекорню.