Лекорню: Франция поставила на Украину первые истребители Mirage

Франция поставила на Украину первые истребители Mirage. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил министр обороны республики Себастьян Лекорню.

«6 июня 2024 года (президент Франции) Эммануэль Макрон объявил о поставке на Украину французских Mirage 2000. Первые из них прибыли на Украину сегодня», — написал он.

Глава французского оборонного ведомства также отметил, что украинские пилоты в течение нескольких месяцев проходили подготовку во Франции, а теперь истребители будут «участвовать в защите неба Украины».

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала увеличить военную помощь Украине. По ее словам, Евросоюз уже выделил Украине помощь на 134 миллиарда евро и должен сокращать ее.