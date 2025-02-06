Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:30, 6 февраля 2025Мир

Франция поставила на Украину первые истребители Mirage

Лекорню: Франция поставила на Украину первые истребители Mirage
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Франция поставила на Украину первые истребители Mirage. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил министр обороны республики Себастьян Лекорню.

«6 июня 2024 года (президент Франции) Эммануэль Макрон объявил о поставке на Украину французских Mirage 2000. Первые из них прибыли на Украину сегодня», — написал он.

Глава французского оборонного ведомства также отметил, что украинские пилоты в течение нескольких месяцев проходили подготовку во Франции, а теперь истребители будут «участвовать в защите неба Украины».

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала увеличить военную помощь Украине. По ее словам, Евросоюз уже выделил Украине помощь на 134 миллиарда евро и должен сокращать ее.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пошли в контрнаступление в Курской области на танках Abrams. Сообщается о тяжелых боях

      Россиян предупредили об опасности отечественного сливочного масла

      В России стали чаще загрязнять воду

      Главврача российского перинатального центра заподозрили в растрате

      Туристка отправилась в путешествие всей жизни и не выжила из-за отравления пестицидами

      Фитнес-тренер перечислила эффективные способы размяться в офисе

      Бен Стиллер опроверг получение денег за поездку на Украину

      Россиянки рассказали о настойчивых призывах солдат ВСУ выехать на Украину

      Российские войска поразили скопление техники и бойцов ВСУ в Херсоне

      «Радиостанция Судного дня» передала очередное загадочное сообщение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше