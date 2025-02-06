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04:42, 6 февраля 2025Силовые структуры

Названа возможная причина убийства экс-мэра Самары

«КП-Самара»: Экс-мэра Самары Тархова могли убить из-за денег
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывшего главу Самары Виктора Тархова и его супругу могли убить из-за денег. Об этом сообщает «КП-Самара».

Отмечается, что эта версия рассматривается как наиболее вероятная причина преступления. В двойном убийстве подозревают внучку экс-градоначальника.

Издание подчеркивает, что сейчас следователи выясняют, с чем было связано преступление. Одна из причин: виной тому — семейная ссора.

«Один из наиболее вероятных вариантов – деньги», — говорится в публикации.

По информации «КП-Самара», подозреваемая приходила в фирму деда, который в последнее время был связан с деятельностью по утилизации нефтесодержащих отходов. Уточняется, что он пыталась проводить там некоторые операции с документами.

Бывшего мэра Самары и его супругу Наталью нашли застреленными 5 февраля. Виктор Тархов родился 3 января 1948 года в Куйбышеве (прежнее название Самары). Он руководил Куйбышевским заводом синтетического спирта и возглавлял Куйбышевский облисполком, после перестройки занимал пост генерального директора Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода.

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