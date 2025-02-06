Невестка Трампа запустит свою программу на Fox News

Невестка Трампа запустит свою программу в прайм-тайм на телеканале Fox News

Невестка президента США Дональда Трампа Лара Трамп станет ведущей собственной программы в прайм-тайм Fox News. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Отмечается, что первый эфир состоится 22 февраля, программа будет выходить по субботам.

Ранее Лара Трамп пришла на митинг перед инаугурацией Дональда Трампа и вызвала споры в сети.

Супруга сына политика, предпринимателя Эрика Трампа, была замечена в Capital One Arena в длинном темно-синем пальто, оформленном серебристыми пуговицами. При этом ее образ дополняли макияж в стиле smoky eyes и прическа с объемными локонами. Пользователи сети разделились в мнениях по поводу внешности 42-летней родственницы президента.