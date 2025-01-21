Внешность невестки Дональда Трампа на митинге вызвала споры в сети

Политик и невестка президента США Дональда Трампа Лара Трамп пришла на митинг перед его инаугурацией и вызвала споры в сети. На комментарии, которые появились в X (бывший — Twitter), обратило внимание издание The Sun.

Супруга сына политика, предпринимателя Эрика Трампа, была замечена в Capital One Arena в длинном темно-синем пальто, оформленном серебристыми пуговицами. При этом ее образ дополняли макияж в стиле smoky eyes и прическа с объемными локонами.

Пользователи сети разделились в мнениях по поводу внешности 42-летней родственницы президента. «Обожаю Лару Трамп, но она сделала неудачную пластическую операцию», «Она выглядит не так, как прежде. Ее лицо стало странным», «Женщины в семье Трампа начали превращаться друг в друга», «Ее преображения вышли из-под контроля», «Как Трамп различает их? Пластические хирурги делают им одно и то же лицо», «А мне кажется, она выглядит очень красиво», «Снова делаем Америку красивой и стильной», — высказывались комментаторы.

Ранее издание Bild раскрыло многомиллиардную стоимость званого ужина Дональда Трампа перед инаугурацией.