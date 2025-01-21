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13:50, 21 января 2025Ценности

Раскрыта многомиллиардная стоимость званого ужина Трампа перед инаугурацией

Званый ужин Трампа перед инаугурацией оценили в более чем 20 миллиардов рублей
Екатерина Ештокина
Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп. Фото: Daniel Cole / Reuters

Раскрыта многомиллиардная стоимость званого ужина президента США Дональда Трампа перед инаугурацией. Соответствующий материал публикует Bild.

По данным издания, воскресный ужин при свечах, который состоялся 19 января текущего года, стал самым дорогим мероприятием подобного типа в мире. Чтобы попасть на событие, посетители должны были пожертвовать по 1 миллиону долларов (100,1 миллиона рублей) на инаугурацию Трампа.

При этом известно, что свободные места на вечере отсутствовали, а его цена составила более 200 миллионов долларов (20,3 миллиарда рублей).

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Отмечается, что гости мероприятия считали свое присутствие на вечере достойным вложением, поскольку они могли не только приблизиться к окружению президента, но и обратить на себя внимание его семьи.

Ранее в январе платье Мелании Трамп на балу после инаугурации вызвало ажиотаж в сети. Первая леди США выбрала для светского мероприятия оголяющий плечи черно-белый наряд с разрезом.

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