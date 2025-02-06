Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:18, 6 февраля 2025Силовые структуры

Обвиняемого в расправе над родней пасынка российского рок-музыканта обязали закрыть кредит

Суд обязал пасынка Стаса Намина выплатить задолженность по кредиту
Варвара Митина (редактор)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Суд обязал пасынка музыканта Стаса Намина, обвиняемого в расправе над родственниками, выплатить задолженность по кредиту. Об этом сообщает РИА Новости.

В сентябре 2023 года, за месяц до ареста, фигурант взял кредит на 5 лет под 15,9 процента годовых и неоднократно допускал просрочку по его оплате. 1 апреля 2024 года банк расторг с ним договор в одностороннем порядке. Размер задолженности был зафиксирован, после этой даты процент и комиссия не начислялись. Теперь мужчина должен закрыть свой долг.

В октябре 2023 года сына и тещу основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина нашли с множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже. На теле 30-летнего Артема имелись колото-резаные раны, а у 85-летней женщины — след от топора в области груди.

В преступлении признался пасынок Намина Роман Микоян. После смены фамилии он стал Романом Ткаченко. Личные данные мужчина изменил после ареста. 4 февраля суд в очередной раз продлили его содержание под стражей.

Что думаешь? Оцени!
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Европе начали искать способ захвата российских судов

      Легенда советского хоккея ответил выступившему против участия России в ОИ-2026 Гашеку

      Российский посол предупредил об угрозе дестабилизации в Сербии

      На Западе раскрыли проблемы Евросоюза в случае конфликта

      В России оценили будущие переговоры о поставках газа в Европу

      Осужденную дочь экс-мэра Самары признали потерпевшей

      В европейской части России нашли предпосылки для сильных пожаров весной

      Шольц назвал разговоры об отправке миротворцев на Украину неуместными

      В Крыму заявили о новом списке имущества украинских олигархов под национализацию

      Пытавшийся протаранить на машине ворота детского сада россиянин попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше