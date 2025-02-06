Обвиняемого в расправе над родней пасынка российского рок-музыканта обязали закрыть кредит

Суд обязал пасынка Стаса Намина выплатить задолженность по кредиту

Суд обязал пасынка музыканта Стаса Намина, обвиняемого в расправе над родственниками, выплатить задолженность по кредиту. Об этом сообщает РИА Новости.

В сентябре 2023 года, за месяц до ареста, фигурант взял кредит на 5 лет под 15,9 процента годовых и неоднократно допускал просрочку по его оплате. 1 апреля 2024 года банк расторг с ним договор в одностороннем порядке. Размер задолженности был зафиксирован, после этой даты процент и комиссия не начислялись. Теперь мужчина должен закрыть свой долг.

В октябре 2023 года сына и тещу основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина нашли с множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже. На теле 30-летнего Артема имелись колото-резаные раны, а у 85-летней женщины — след от топора в области груди.

В преступлении признался пасынок Намина Роман Микоян. После смены фамилии он стал Романом Ткаченко. Личные данные мужчина изменил после ареста. 4 февраля суд в очередной раз продлили его содержание под стражей.