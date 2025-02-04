Обвиняемого в расправе над родней пасынка российского рок-музыканта оставили в СИЗО

Суд продлил арест пасынку Стаса Намина, обвиняемого в убийстве родственников

Мособлсуд продлил срок ареста пасынку музыканта Стаса Намина, обвиняемого в расправе над родственниками. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый Роман Микоян после смены фамилии стал Романом Ткаченко. Личные данные он изменил после ареста. Расследование уголовного дела о расправе над сводным братом и бабушкой завершено. Он находится в СИЗО с осени 2023 года по решению Истринского суда.

В октябре 2023 года сына и тещу основателя групп «Парк горького» и «Цветы» Стаса Намина нашли с множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже. На теле 30-летнего Артема имелись множественные колото-резаные раны, а у 85-летней женщины — след от топора в области груди.

39-летний Роман дал признательные показания. Своим мотивом он назвал давний семейный конфликт. Пасынок Намина пояснил, что сначала расправился с бабушкой, пока та спала, а после этого — с братом. Его обвиняемый вызвонил и попросил приехать, а в доме напал на него, затем вызвал полицию.