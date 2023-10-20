Пасынка Стаса Намина отправили в СИЗО на два месяца за расправу над родными

В Истре суд арестовал приемного сына Намина за расправу над бабушкой и братом

Истринский городской суд арестовал 39-летнего жителя Москвы, обвиняемого в двойной расправе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области.

Задержанный пробудет под стражей до 18 декабря. Его обвиняют по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ.

Речь идет о пасынке основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина, Романе Микояне — сообщает Telegram-канал Shot. Его подозревают в расправе над бабушкой и братом в деревне Крюково Истринского района.

Ранее Микоян заявил о провалах в памяти во время совершения преступления. По данным источника, обвиняемый приехал к бабушке помогать по дому, а затем увидел ее лежащей на полу со множественными ножевыми ранениями и позвонил брату.