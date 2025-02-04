Пасынок российского музыканта сменил фамилию после расправы над родственниками

Пасынок Стаса Намина сменил фамилию после убийства сына и тещи музыканта

Пасынок музыканта Стаса Намина сменил фамилию после ареста за расправу над родственниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.

Роман Микоян находится в СИЗО с осени 2023 года по решению Истринского суда.

В октябре 2023 года сына и тещу основателя групп «Парк горького» и «Цветы» Стаса Намина нашли с множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже. На теле 30-летнего Артема имелись множественные колото-резаные раны, а у 85-летней женщины — след от топора в области груди.

39-летний Роман дал признательные показания. Своим мотивом он назвал давний семейный конфликт. Пасынок Намина пояснил, что сначала расправился с бабушкой, пока та спала, а после этого — с братом. Его обвиняемый вызвонил и попросил приехать, а в доме напал на него, затем вызвал полицию.