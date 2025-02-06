В Удмуртии отца участника СВО лишили выплат из-за неуплаты алиментов

В Удмуртии отца участника специальной военной операции (СВО) на Украине лишили выплат из-за одной детали из его прошлого — он не платил алименты сыну. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов российского региона.

Как следует из материалов дела, россиянин пропал без вести при выполнении боевых задач в зоне СВО. На выплаты военного стали претендовать его родители.

В суд с иском обратилась мать российского военнослужащего. Она заявила, что отец бойца полностью самоустранился от содержания и воспитания ребенка, прекратил оказывать какую-либо материальную помощь и даже в принудительном порядке денег не выплачивал — в частности, он привлекался к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Суд встал на сторону россиянки и лишил отца выплат. В качестве основания был приведен аргумент, что семейная жизнь предполагает наличие тесной эмоциональной связи между ее членами, взаимную поддержку и помощь, ответственность перед семьей, а основной обязанностью родителей является воспитание, содержание детей, защита их прав и интересов.

Ранее мать другого бойца СВО лишили выплат из-за одной записи в его контракте — в графе «близкие родственники» он указал бабушку, которая занималась его воспитанием, в то время как родная мать бросила его.