Парень услышал пьяное признание невесты и порвал с ней

Пользователь Reddit под ником Mysterious-Laugh1874 рассказал на портале, что порвал с невестой из-за ее пьяного признания. В комментариях пользователи поспорили из-за его решения.

По словам автора поста, они с бывшей возлюбленной встречались на протяжении девяти лет. «После того, как я сделал ей предложение, она начала худеть. Она попросила отложить дату свадьбы до тех пор, пока она не достигнет своей цели. Я поддерживал ее на всем пути и по-настоящему гордился ее прогрессом», — рассказал парень.

В то же время он начал испытывать неуверенность в себе, поскольку невеста стала рассказывать ему, что после похудения мужчины начали обращать на нее внимание. Однажды она заявила жениху, что некий привлекательный парень сделал ей комплимент и попросил у нее номер телефона.

«А однажды вечером, сильно напившись, она призналась, что иногда мечтает об отношениях с "высоким горячем парнем из финансовой сферы". Но, увидев мою реакцию на ее слова, она тут же попросила прощения», — продолжил автор публикации. Он отметил, что переживал из-за этой ситуации и решил спросить совета у своей лучшей подруги. Приятельница заявила парню, что поведение его невесты недопустимо.

Спустя некоторое время молодой человек сказал невесте, что им нужно расстаться. По его словам, девушка была поражена из-за его решения и много плакала, а также уверяла, что любит только его. Тем не менее парень не стал менять своего решения.

«Она никогда не любила тебя по-настоящему. Когда любишь кого-то, то никто не может быть лучше этого человека», «Похоже, она была с тобой только из-за того, что думала, что ей не светит никто получше», — высказались о ситуации комментаторы. В то же время другие пользователи сочли, что автор поста поторопился со своим решением. По их мнению, периодические фантазии об отношениях с другими людьми являются нормой даже при наличии постоянного партнера.

Ранее пользовательница Reddit рассказала о том, как услышала разговор жениха с другом и разорвала помолвку. Большинство комментаторов одобрили ее решение.