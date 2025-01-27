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04:01, 27 января 2025Интернет и СМИ

Девушка подслушала разговор жениха с другом и разорвала помолвку спустя пять лет отношений

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anthony Tran / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как подслушала разговор жениха с другом и разорвала помолвку спустя пять лет отношений. В комментариях большинство поддержало ее решение.

Автор поста сообщила, что в прошлом состояла в отношениях с молодым человеком по имени Джон. «У нас с Джоном были прекрасные отношения в течение последних пяти лет, и я действительно видела себя с ним до конца своей жизни», — отметила она.

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Девушка рассказала, что имеет лишний вес. «Это не проблема и никогда это не было проблемой в наших отношениях, но меня не устраивал мой вес, я хотела быть здоровее и похудеть, чтобы стать счастливее. Джон поддерживал меня в этом и говорил, что будет любить меня вне зависимости от того, в какой форме я буду», — вспомнила героиня истории.

В итоге, по словам рассказчицы, она сбросила половину от своего изначального веса, из-за чего ее кожа стала дряблой. «Я стала неуверенной в себе из-за этого, но Джон убедил меня, что он считает меня красивой и смотрит на мое тело как на напоминание о том, как усердно я работала над своим телом», — написала она.

Недавно они с женихом встречались с большой компанией друзей. «Мы разделились, чтобы пообщаться с друзьями, а когда я вернулась к Джону, я увидела его с нашими друзьями. Он стоял спиной ко мне, и все его друзья хихикали над чем-то. Когда я подошла, я услышала, как Джон сказал другу, что мое тело похоже на сдутый воздушный шар и что ему было трудно не смеяться во время близости со мной», — пересказала слова жениха девушка. В итоге невеста решила разорвать помолвку: она сняла кольцо и вручила его жениху.

В комментариях под постом многие пользователи поддержали решение автора не выходить замуж за своего возлюбленного. Они осудили мужчину за то, что он унизил невесту, чтобы повеселить своих друзей.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как услышала шутку жениха о себе и выгнала его из дома. В комментариях сочли верным решение рассказчицы и призвали ее не выходить за него замуж.

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