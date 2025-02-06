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08:01, 6 февраля 2025Из жизни

Переспавшая с 1057 мужчинами порномодель занялась сексом с первым из них без презерватива

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Бонни Блу

Бонни Блу. Фото: @bonnie_blue_xox

Скандальная порномодель Бонни Блю рассказала, что первый участник ее секс-марафона был без презерватива. Об этом пишет The Sun.

Порномодель Бонни Блю решила поставить мировой рекорд и 17 января переспала с 1057 мужчинами за 12 часов. Блю тогда анонсировала, что каждый участник марафона должен был принести ей справку об отсутствии заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), или использовать контрацептивные средства во время полового акта.

Однако во время интервью с документалистом Ли Спунером Блю призналась, что первый участник марафона не надел презерватив перел тем, как заняться с ней сексом. При этом она не уточнила, предоставил ли он справку об отсутствии венерических заболеваний. Блю также добавила, что, на ее взгляд, в этом нет ничего необычного: «Я думаю, что когда ты парень в таких интересных обстоятельствах, и когда тебя поглощает возбуждение, ты можешь просто забыть об этом — это совершенно нормально».

Блю отметила, что была слишком занята мыслями об организации мероприятия и поняла, что мужчина не надел презерватив, в последний момент. Модель также списала его поведение на отсутствие у большинства мужчин привычки использовать презервативы. По ее словам, намерение надеть презерватив не возникает спонтанно перед пенетрацией.

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