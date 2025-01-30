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08:10, 30 января 2025Из жизни

Видео секс-марафона порнозвезды с 1000 мужчин удалили

Антонина Черташ
Антонина Черташ
Бонни Блю

Бонни Блю. Фото: @bonnie_blue_xox

Скандальное видео 12-часового секс-марафона, организованного порнозвездой Бонни Блю, удалили с OnlyFans, Об этом сообщает Daily Mail.

Порномодель Бонни Блю решила поставить мировой рекорд и 17 января переспала с 1057 мужчинами за 12 часов. Блю отметила, что каждый участник марафона должен был принести ей справку об отсутствии заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), или использовать контрацептивные средства во время полового акта. Кроме того, мужчины должны были предоставить свое удостоверение личности: Блю разрешала участвовать в съемках только совершеннолетним. Их фотографировали вместе с документами, а затем просили подписать согласие на участие.

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Несмотря на это, OnlyFans закрыл доступ к видео. Представитель платформы объяснил это решение тем, что ролик не соответствует требованиям площадки. «OnlyFans — это платформа, предназначенная для создателей контента, которые прошли полный процесс адаптации к работе площадки и решили монетизировать свой контент. Чтобы обезопасить наше сообщество, OnlyFans также проверяет возраст, личность и согласие всех сторон, фигурирующих в откровенных роликах на OnlyFans. Мы не разрешаем присутствие на видео большого количества людей, не относящихся к OnlyFans, даже если они подписали формы с согласием», — сказал он.

Ранее житель Великобритании, один из участников секс-марафона порнозвезды Бонни Блю, рассказал, что не смог заняться с ней сексом. По его словам, изначально утверждалось, что каждое «свидание» будет происходить наедине, однако потом выяснилось, что мужчины входили в помещение большими группами. Британец признался, что слишком застенчив для такого.

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