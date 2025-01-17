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08:11, 17 января 2025Из жизни

Участник секс-марафона порнозвезды рассказал о ее сексе с тысячей мужчин в масках

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Бонни Блу

Бонни Блу. Фото: @bonnie_blue_xox

Житель Великобритании, который попал на секс-марафон скандальной порнозвезды Бонни Блю, не смог заняться с ней сексом. Об этом он рассказал Daily Mail.

42-летний Али Уокер, который присутствовал в лондонском особняке британского миллионера Эдварда Дейвенпорта, где Бонни Блю занималась сексом с 1057 мужчинами и установила мировой рекорд, заявил, что внутри царила сюрреалистическая атмосфера.

По словам мужчины, здание было заполнено участниками секс-марафона. «Вокруг нее одновременно находилось по 30-40 парней, она была окружена со всех сторон», — рассказал Уокер. Он добавил, что большинству мужчин было около 20 лет. При этом на входе стояли охранники, которые очень строго проверяли документы у каждого участника.

Уокер рассказал, что перед дверью в зал, где проходил марафон, выстроилась очередь из мужчин в трусах. «Люди просто входили туда и окружали ее. Кто мог, присоединялся к действию», — описал происходящие британец. Он отметил, что каждый участник перед входом в зал должен был натянуть на голову маску, похожую на чулок или балаклаву.

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В помещении было установлено пять видеокамер. «Было очень тихо, пока парни ждали. Если бы упала булавка, это было бы слышно. Весь шум производила Бонни. Она стонала, как положено порнозвезде, а ее команда подбадривала участников, говоря что-то вроде: "Если вы готовы, можете заходить"», — рассказал Уокер. Он добавил, что в команду, которая обеспечивала проведение марафона, входило несколько человек, в том числе несколько женщин.

Уокер уверен, что порномодель действительно переспала с 1057 мужчинами, как и заявила. Сам он так и не решился поучаствовать в марафоне, так как изначально утверждалось, что каждое «свидание» будет происходить наедине, однако потом выяснилось, что мужчины входили в помещение большими группами. Британец признался, что слишком застенчив для такого. «Я бы не отказался заняться с ней сексом в интимной обстановке, но там была 1000 других мужчин. Это было не то, чего я хотел. Я получил кадры для своего TikTok и уехал», — подытожил Уокер.

Ранее Бонни Блю поблагодарила всех участников 12-часового секс-марафона. Она также добавила, что сильно устала, однако ее кожа теперь выглядит намного лучше.

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