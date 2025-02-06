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17:53, 6 февраля 2025Экономика

Россияне пожаловались на черную плесень и бессонницу из-за фекального потопа

В Перми жильцы залитого стоками дома пожаловались на черную плесень и бессонницу
Виктория Клабукова

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Перми жильцы затопленного сточными водами дома не могут спать по ночам. О последствиях коммунальной аварии в здании сообщают «Вести».

На фекальный потоп жалуются собственники шестиэтажки 70-х годов постройки по улице Танцорова. Трубы канализации, по словам пермяков, дали течь еще две недели назад, а к сегодняшнему дню в подвале дома разлился целый зловонный бассейн. Подтопления случались и прежде, но до таких масштабов ситуация не доходила. Запах экскрементов доносится до второго этажа и не дает спать по ночам. «Запахи детям не дают спать, в комнате они чувствуется», — сетует местная жительница. Из-за сырости по стенам разрослась опасная черная плесень. В подвале располагается общая душевая, пользоваться которой теперь стало невозможно.

Управляющая компания в доме сменилась лишь недавно — подобная авария у них на памяти первая. Как отчитались в руководстве организации, засор в сетях был устранен, аварийные бригады занимаются откачкой скопившейся воды. При этом коммунальщики считают виновниками затопления самих жильцов — по их словам, в трубы водоотведения попали предметы личной гигиены, детские игрушки и наполнитель для кошачьего туалета.

Ранее сточными водами залило жилой комплекс в подмосковных Мытищах. Как выяснилось, засор в канализации вызвали строители, сливая туда песок, цемент и другой мусор.

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