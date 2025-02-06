Пленный солдат ВСУ Волошин: 80 процентов мужчин на Украине не хотят воевать

Большинство украинских мужчин не хотят воевать. Об этом заявил пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Волошин, передает РИА Новости.

«80 процентов людей не хотят воевать. Просто заставили. Не пойдешь — тюрьма, а из тюрьмы тебя все равно закинут туда. Не оставили выбора», — объяснил пленный боец ВСУ.

Волошин также рассказал, что провел в учебном центре Вооруженных сил Украины (ВСУ) неделю, после чего ему удалось сбежать. Однако спустя несколько месяцев после самовольного оставления части мужчина был задержан сотрудниками военкомата в Днепропетровской области.

Ранее об отправке на фронт после недельного обучения сообщал пленный боец ВСУ Сергей Мищевский. По словам мужчины, после пяти дней в учебном центре ВСУ в Николаеве его перевели в Курахово, а оттуда — в бой под Красногоровкой в Донецкой народной республике.