Большинство украинских мужчин не хотят воевать. Об этом заявил пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Волошин, передает РИА Новости.
«80 процентов людей не хотят воевать. Просто заставили. Не пойдешь — тюрьма, а из тюрьмы тебя все равно закинут туда. Не оставили выбора», — объяснил пленный боец ВСУ.
Волошин также рассказал, что провел в учебном центре Вооруженных сил Украины (ВСУ) неделю, после чего ему удалось сбежать. Однако спустя несколько месяцев после самовольного оставления части мужчина был задержан сотрудниками военкомата в Днепропетровской области.
Ранее об отправке на фронт после недельного обучения сообщал пленный боец ВСУ Сергей Мищевский. По словам мужчины, после пяти дней в учебном центре ВСУ в Николаеве его перевели в Курахово, а оттуда — в бой под Красногоровкой в Донецкой народной республике.