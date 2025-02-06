В Великобритании назвали стоимость поддержки Украины для налогоплательщиков

В Великобритании заявили о выгоде налогоплательщиков от помощи Украине

Великобритания выделяет Украине поддержку на самых выгодных как для Киева, так и для британских налогоплательщиков условиях, заявил государственный министр страны по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Доути. Таким образом он ответил на соответствующий парламентский запрос члена Палаты общин Майка Мартина о стоимости поддержки Украины для британцев. С текстом их сообщений ознакомилась «Лента.ру».

«Спросить (...) об оценке стоимости (а) военной и (б) гуманитарной помощи Украине в 2025 году для каждого налогоплательщика», — говорилось в запросе Мартина.

В своем ответе Доути подчеркнул, что Британия гордится оказываемой Украине помощью.

«Великобритания предоставит Украине военную помощь на сумму три миллиарда фунтов стерлингов в этом году — наш самый большой пакет за всю историю — и будет предоставлять ее ежегодно до конца десятилетия или столько, сколько потребуется. Великобритания также наращивает жизненно важную военную поддержку. Великобритания предоставит Украине дополнительную поддержку в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредитной программы G7», — отметил министр.

Мы также предоставляем гуманитарную помощь на сумму не менее 120 миллионов фунтов стерлингов до конца 2024-2025 финансового года. Военная и гуманитарная поддержка Великобритании Украине осуществляется в рамках скоординированной системы, обеспечивающей максимальную выгоду как для украинского народа, так и для британских налогоплательщиков Стивен Доути государственный министр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве 16 января. Как сообщалось, подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере.

«Сегодня действительно исторический день. Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали Соглашение о столетнем партнерстве», — объяснял Зеленский.