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22:56, 6 февраля 2025Мир

Польский порт обязали убрать из своей акватории стоящий там с 2017 года российский танкер

Порт Гдыни в Польше обязали убрать стоящий с 2017 года танкер из РФ «Хатанга»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Порт в польском городе Гдыня обязали убрать из своей акватории стоящий там с 2017 года российский танкер «Хатанга». Об этом сообщили в министерстве инфраструктуры Польши, передает РИА Новости.

Отмечается, что решение принято директором Морского управления Гдыни в связи с тем, что судно «угрожает безопасности судоходства и выведено из эксплуатации».

На выполнение решения порту дано три месяца. Также уточняется, что руководство гавани потребует российского судовладельца возмещения расходов за весь период пребывания танкера. Портом приписки «Хатанги» является Мурманск.

Ранее стало известно, что торговый оборот между Россией и Польшей сократился с 2013 года, когда он составлял 27 миллиардов долларов, в восемь раз. Об этом рассказал посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

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