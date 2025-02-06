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08:37, 6 февраля 2025Экономика

В России заявили об обрушившейся торговле с Польшей

Посол Андреев: Торговый оборот РФ с Польшей с 2013 года сократился в восемь раз
Дмитрий Воронин

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Торговый оборот между Россией и Польшей сократился с 2013 года, когда он составлял 27 миллиардов долларов, в восемь раз. Об этом посол РФ в Варшаве Сергей Андреев рассказал РИА Новости.

Дипломат уточнил, что сейчас номенклатура обрушившейся двусторонней торговли не имеет существенного значения ни для одной из ее сторон.

Снижение товарооборота началось после того, как европейская страна с 2014 года начала вводить против России экономические санкции и присоединяться к ограничениям со стороны ЕС, напоминает агентство.

На фоне этого серьезно пострадал продуктовый экспорт Польши. В частности, рухнули зарубежные поставки яблок. По словам главы местного Союза садоводов Мирослава Малишевского, потерянный в результате эмбарго российский рынок заменить так и не удалось.

В закупках из РФ ключевые позиции занимали в свою очередь нефть, газ и уголь. В 2023 году польские власти заявили о достижении «стопроцентной независимости от российского угля». Чтобы компенсировать выпадающие поставки в стране увеличили внутреннюю добычу и начали закупать уголь в Австралии, Индонезии, Колумбии, США и ЮАР.

Ранее стало известно, что объем российско-американской торговли упал с 2021 года в 10 раз

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