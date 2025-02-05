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17:32, 5 февраля 2025Экономика

В США заявили об отсоединении американской экономики от российской

Экс-чиновник из офиса Байдена назвал слабым влияние возможных пошлин США на РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Угроза президента США Дональда Трампа нанести урон РФ с помощью пошлин, которую он ранее озвучил, призывая «заключить сделку» по Украине, является незначительной, считает сотрудник из администрации экс-президента США Джо Байдена, мнение которого приводит NBC.

В материале отмечается, что объем российско-американской торговли упал с 2021 года в 10 раз, в связи с чем «тарифы перестали быть дубиной».

«Мы полностью отсоединили экономику США от российской, поэтому наша способность навредить России тарифами незначительна», — цитирует телеканал заявление экс-чиновника.

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В январе, вскоре после вступления в должность, Трамп пригрозил задушить торговлю России при помощи введения высоких пошлин на все товары, поставляемые из РФ в Соединенные Штаты и другие страны. Он написал в своей социальной сети Truth Social, что пойдет на эти меры вопреки своей «любви к российскому народу», чтобы заставить власти РФ сесть за стол переговоров. На той же неделе республиканец дополнил свои экономические предложения в контексте украинского конфликта тезисом о том, что боевые действия «закончились бы немедленно» в случае, если бы нефть подешевела. С заявлениями об этом американский президент выступил два дня подряд.

Комментируя его высказывания, президент РФ Владимир Путин выразил сомнение, что Трамп, будучи не только умным, но и прагматичным человеком, станет принимать решения, способные нанести вред самой американской экономике. В то же время, напомнил он, покинувший пост главы США Джо Байден «навводил» именно таких ограничений, в том числе подтачивающих могущество доллара.

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