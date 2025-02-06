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01:42, 6 февраля 2025Мир

Посол заявил о готовности России к серьезному разговору о мире на Украине

Посол Келин: Россия готова к серьезному разговору о достижении мира на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Андрей Келин

Андрей Келин. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Россия готова к «очень серьезному разговору» о возможном заключении мира с Украиной, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью британскому телеканалу ITV.

При этом Москва не отказывается от первоначальных требований, добавил он. Келин подчеркнул, что российская сторона не услышала ни одного серьезного предложения по переговорам, при этом есть много людей, которые хотели бы содействовать мирному соглашению.

Посол добавил, что Украина должна быть нейтральным, безъядерным государством. Он также отметил, что «все коренные причины конфликта» следует устранить. «Также учитываются территориальные реалии», — заявил он. По его мнению, Москва может не пойти ни на какое соглашение, пока на Украине не пройдут президентские выборы.

Ранее сообщалось, что США представят мирный план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию на Украине в ходе Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

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