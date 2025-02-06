Росcийский посол рассказал о попытке блокировать работу Русского дома в Париже

Посол РФ Мешков: Франция пытается блокировать работу Русского дома в Париже

Франция предпринимает попытки полностью блокировать работу Русского дома в Париже, его счета заморожены, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Русский дом в Париже существует на легальной основе, на основе двустороннего соглашения.

«У нас ведутся непростые переговоры с французами на этот счет», — подчеркнул он. Посол отметил, что предпринимаются попытки полностью заморозить работу Русского дома.

24 января азербайджанский телеканал Baku TV выпустил репортаж о якобы шпионской деятельности Русского дома в Баку. В материале со ссылкой на источники утверждалось, что культурный центр якобы «способствует межэтнической розни» и «действует как центр разведывательной деятельности».