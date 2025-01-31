В МИД прокомментировали обвинения в шпионской деятельности Русского дома в Баку

Захарова: Обвинения в шпионской деятельности Русского дома в Баку голословны

Все обвинения Русского дома в Баку в якобы шпионской деятельности беспочвенны и голословны. Так репортаж азербайджанского телеканала о местном представительстве Россотрудничества прокомментировала официальный представитель МИД России Марии Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если вы какую-то точку зрения используете, тогда обратитесь и к нам, мы тоже свою точку зрения выскажем. Но это просто не так. Эти обвинения голословны, беспочвенны», — заявила дипломат.

Она призвала азербайджанские СМИ внимательно изучить факты и материалы о деятельности Русского дома и выпустить опровержение исходного репортажа.

24 января азербайджанский телеканал «Baku TV» выпустил репортаж о якобы шпионской деятельности Русского дома. В материале со ссылкой на источники утверждалось, что культурный центр якобы «способствует межэтнической розни» и «действует как центр разведывательной деятельности».