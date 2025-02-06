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19:13, 6 февраля 2025Культура

Повалий обвинили в призывах захватить Украину и унижении украинцев

Таисию Повалий будут судить за призывы захватить Украину и унижение украинцев
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшую народную артистку Украины и экс-депутата Верховной Рады от запрещенной на территории страны «Партии регионов» Таисию Повалий будут судить. Об этом сообщает украинская редакция издания «РБК».

По информации источника, Повалий предъявят обвинения в призывах захватить Украину, в поддержке президента России Владимира Путина и прочей коллаборационистской деятельности. Сообщается, что Винницкая областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении певицы Повалий по нескольким уголовным статьям.

«Обвиняемая выехала на территорию Россию в 2014 году, сейчас проживает в Москве, ведет там творческую деятельность. Получила российское гражданство и регулярно дает интервью, в которых унижает украинцев, называя их зомби и нацистами», — заявили в прокуратуре.

Также известно, что Высший антикоррупционный суд принял решение взыскать в доход государства принадлежащие обвиняемой артистке активы, среди которых семь земельных участков в Киевской области общей площадью 9,3 гектара, дома, машины, а также имущественные права на музыку и тексты к девяти произведениям.

Ранее стало известно, что украинская певица Таисия Повалий объяснила переезд с Украины в Россию. Исполнительница призналась, что переезд в Москву всегда был ее мечтой.

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