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06:32, 6 февраля 2025Из жизни

Пожилая женщина пыталась выдать бездыханную дочь за живую и попалась из-за запаха

В Лондоне женщина год жила с останками дочери в квартире и попалась из-за запаха
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Stocked House Studio / Shutterstock / Fotodom

Жительница Лондона, Великобритания, год жила с останками дочери в квартире из-за любви к ней. Об этом сообщает Romford Recorder.

На 77-летнюю Джоан Кэтлин Тернелл, живущую с дочерью-инвалидом по имени Трейси, пожаловались соседи. Они сообщили в жилищную ассоциацию, что последние месяцы из ее квартиры идет зловонный запах и вылетает много мух. В ноябре 2023 года сотрудники ассоциации приехали к Тернелл с проверкой, однако она отказалась их впускать. Тогда работники решили за ней проследить.

В тот же день Тернелл вышла на улицу с инвалидной коляской, в которую посадила свою бездыханную дочь, завернув ее в красное пальто. Женщина пыталась выдать ее за живую, чтобы работники не забрали останки. Однако те почувствовали запах разложения от Трейси в коляске. Так Тернелл и попалась полиции.

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Полиции удалось установить, что дочь Тернелл родилась в 1971 году. У нее был искривлен позвоночник, повреждено колено и деформированы руки. По словам пожилой женщины, у дочери никогда не было друзей и романтических партнеров. В день, когда ее не стало, они вместе смотрели фильм. «Я держала Трейси при себе, потому что не могла вынести расставания с ней. Я слишком любила ее», — призналась Тернелл.

Врачи определили, что у женщины есть проблемы с психическим здоровьем. Она не понесет никакой ответственности за то, что не похоронила дочь.

Ранее сообщалось, что в городе Окленд, США, полицейские отправились на поиски пропавшей женщины, а нашли ее детей. В туалете ее дома они нашли мумифицированные останки ее сына. Там же жил ее второй ребенок: он оказался психически не здоров, а в его ухе росла плесень.

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