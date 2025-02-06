Представлять Кишинев в Гагаузии отправили избившего экс-главу автономии чиновника

Представлять Кишинев в Гагаузии будет избивший экс-главу автономии Чернев

Правительство Молдавии решило, что избивший в 2014 году руководившего Гагаузией Михаила Формузала и председателя Народного собрания региона Дмитрия Константинова чиновник Сергей Чернев будет представлять Кишинев в автономии. Об этом сообщает ТАССТАСС.

Отмечается, что такое решение назначить Чернева главой территориального бюро канцелярии при правительстве Молдавии в Гагаузии было принято на заседании молдавского Кабмина.

«Чернев сделает так, чтобы деятельность Народного собрания и Исполнительного комитета Гагаузии вернулась в законное русло, а отдалившиеся от центра службы работали на благо граждан. Приоритетом остается четкое подчинение автономии решениям правительства», — подчеркнул генеральный секретарь канцелярии Артур Мижа.

В 2014 году Сергей Чернев во время дебатов на заседании Народного собрания Гагаузии вскочил на стол и ударил председателя собрания Дмитрия Константинова, а также несколько раз пнул в лицо руководителя автономии Михаила Формузала. В том же году он попал на камеры видеонаблюдения, когда прокалывал шины автомобиля главы Гагаузии.

Ранее стало известно, что главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева для дополнительного досмотра. Задержание произошло в тот момент, когда Гуцул готовилась к вылету.