Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева

Главу Гагаузии Гуцул задержали для досмотра в аэропорту Кишинева

Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева для дополнительного досмотра. Причины задержания неизвестны, передает телеканал «Первый в Молдове».

«Главу Гагаузии задержали без объяснения причин», — сообщили журналисты.

Также отмечается, что задержание произошло в тот момент, когда Гуцул готовилась к вылету. Как указано, это не первый случай, когда главу Гагаузии и других руководителей автономии задерживают спецслужбы Молдавии для дополнительного досмотра по возвращении домой или при вылете в другие страны.

В январе стало известно, что доказательств причастности главы Гагаузии к делу в отношении нее за полгода так и не появилось. Политика обвиняют в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор» по двум эпизодам.

До этого Гуцул заявила, что Гагаузия отказывается признавать Майю Санду президентом Молдавии. Помимо этого, лидер Гагаузии обвинила Кишинев в давлении на руководство региона и отказе от сотрудничества.