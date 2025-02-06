Преподавательница покупала подростку вейпы и алкоголь и совратила его

В Австралии преподавательницу-стажера обвинили в насилии над 15-летним мальчиком

В городе Канберра, Австралия, 28-летнюю преподавательницу обвинили в продолжительном сексуальном насилии над подростком и потребовали заключить ее в тюрьму. Об этом сообщает ABC Australia.

Петра Шаша работала в колледже Святого Эдмунда как стажер. Там она и познакомилась с 15-летним мальчиком, за которым вскоре стала ухаживать. Она покупала ему вейпы, алкоголь и одежду, дарила деньги и подвозила его туда, куда ему хотелось.

Кроме того, по просьбе мальчика женщина отправляла ему видео и фото интимного характера. Все это позволило ей совратить подростка и начать заниматься с ним сексом. В суд попала фотография пары, стоящей в примерочной какого-то магазина. На ней Шаша одета в стринги.

В суде подросток утверждал, что соврал преподавательнице. Она думала, что ему уже есть 16 лет, то есть он уже достиг возраста согласия. При этом мальчик подтвердил, что однажды Шаша нашла его удостоверение личности и узнала настоящий год его рождения, но не прекратила их отношения.

Адвокат преподавательницы просил принять во внимание поведение жертвы. По его словам, мальчик во многом принуждал женщину к интимному общению, а она поддалась на его манипуляции из-за низкой самооценки. Тем не менее прокурор объявил преступления Шаши слишком серьезными для подобных оправданий и попросил суд заключить ее в тюрьму. Судьба женщины решится на следующем заседании, дата которого пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида арестовали женщину, подозреваемую в развратных и непристойных действиях с несовершеннолетним. Она пригласила 13-летнего мальчика к себе домой, где они целовались, пытались заняться оральным сексом и совершили половой акт.

