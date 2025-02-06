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18:01, 6 февраля 2025Мир

Президент Чехии запретил получать гражданство страны россиянам

Президент Чехии Павел подписал закон, запрещающий россиянам получать гражданство
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Президент Чехии Петр Павел подписал закон, фактически запрещающий россиянам получать гражданство страны на неопределенный срок. Об этом пишет агентство ČTK.

В частности, закон не коснется тех граждан России и Чехии, которые уже имеют оба паспорта. Предполагается, что мера в будущем коснется тех, кто заинтересован в получении чешского гражданства, — для этого им придется документально отказаться от статуса российского гражданина. Закон вступит в силу на следующий день после публикации подписанного документа.

Законопроект был выдвинут правящей в Чехии коалицией. Однако он вызвал критику ряда политиков, так как, по их мнению, подобная мера лишь осложнит жизнь тем россиянам, что проживают в республике.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что выступает против переговоров с российским лидером Владимиром Путиным по вопросам потенциального урегулирования конфликта на Украине.

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