Президент Чехии запретил получать гражданство страны россиянам

Президент Чехии Павел подписал закон, запрещающий россиянам получать гражданство

Президент Чехии Петр Павел подписал закон, фактически запрещающий россиянам получать гражданство страны на неопределенный срок. Об этом пишет агентство ČTK.

В частности, закон не коснется тех граждан России и Чехии, которые уже имеют оба паспорта. Предполагается, что мера в будущем коснется тех, кто заинтересован в получении чешского гражданства, — для этого им придется документально отказаться от статуса российского гражданина. Закон вступит в силу на следующий день после публикации подписанного документа.

Законопроект был выдвинут правящей в Чехии коалицией. Однако он вызвал критику ряда политиков, так как, по их мнению, подобная мера лишь осложнит жизнь тем россиянам, что проживают в республике.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что выступает против переговоров с российским лидером Владимиром Путиным по вопросам потенциального урегулирования конфликта на Украине.