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20:02, 6 февраля 2025Силовые структуры

Приговоренную к пяти годам и семи месяцам Беркович доставили в колонию

Режиссера Евгению Беркович этапировали в Костромскую область
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Режиссера Евгению Беркович (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) этапировали в колонию ИК-3 УФСИН РФ по Костромской области. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию о местонахождении Беркович раскрыли адвокаты Беркович.

8 июля 2024 года Беркович приговорили к шести годам колонии общего режима, столько в ходе прений сторон требовал назначить прокурор. Суд проходил в закрытом режиме. В декабре 2024 года Апелляционный военный суд смягчил наказание режиссеру. Ей назначили пять лет и семь месяцев колонии общего режима.

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