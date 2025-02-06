Приговоренную к пяти годам и семи месяцам Беркович доставили в колонию

Режиссера Евгению Беркович этапировали в Костромскую область

Режиссера Евгению Беркович (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) этапировали в колонию ИК-3 УФСИН РФ по Костромской области. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию о местонахождении Беркович раскрыли адвокаты Беркович.

8 июля 2024 года Беркович приговорили к шести годам колонии общего режима, столько в ходе прений сторон требовал назначить прокурор. Суд проходил в закрытом режиме. В декабре 2024 года Апелляционный военный суд смягчил наказание режиссеру. Ей назначили пять лет и семь месяцев колонии общего режима.