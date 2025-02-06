Российская промышленность приросла оборонкой

«Ъ»: Рост российской промышленности в 2024 году обеспечили оборонка и госзаказы

Объем промышленного производства в России по итогам 2024 года вырос на 4,6 процента, а отдельно в декабре — на 8,2 процента, хотя еще в ноябре рост составлял 2,4 процента. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет «Коммерсантъ».

Большей частью прирост промышленного выпуска обеспечили предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В целом обрабатывающие производства увеличили его на 14 процентов, в добыче прибавка составила только 1,3 процента, а в обеспечивающих отраслях — 0,8 процента. При этом энергетический сектор столкнулся со спадом на 2,8 процента.

За год производство готовых металлических изделий выросло на 49,6 процента, компьютеров и электроники — на 27 процентов, спецодежды — в 2,5 раза, ремонты машин и оборудования — на 10,7 процента. А вот выпуск машин и оборудования и готовых изделий упал на 6,1 процента и 4,8 процента соответственно.

Ранее опросы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) показывали, что предприятия, имеющие доступ к госзаказу, чувствуют себя лучше, чем те, что обходятся без бюджетного стимулирования. В прошлом году в первом квартале не хватало оборотных средств 13 процентам компаний, а в четвертом — 25 процентам.

В начале года Росстат зафиксировал снижение деловой активности, а добывающие организации говорят о росте запасов готовой продукции. Кроме того, доля оптимистично настроенных компаний в обработке упала с 34,1 процента до 26,8 процента, а рост цен в добыче и обработке прогнозируют соответственно 7,3 процента и 23,6 процента предприятий.

Ранее департамент исследований и прогнозирования (ДИП) Банка России указал, что в конце прошлого года российская экономика не только не замедлилась, что можно было бы ожидать при сокращении коммерческого кредитования, но даже ускорилось. Причиной для такого явления стала «активизация бюджетных расходов», которые, как считают аналитики, подменили собой коммерческий кредит.